Донецк, 11 декабря, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 40 боевиков ВСУ, сообщили 11 декабря в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Потери в живой силе противника составили более 40 человек», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что также за сутки были уничтожены гаубица М777, три танка (ДВА Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БПЛА.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, в результате погиб один человек, еще трое пострадали.

Читайте также: ВСУ за сутки 39 раз обстреляли территорию ДНР