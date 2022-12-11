Владивосток, 11 декабря, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Три человека погибли на трассе Раздольное — Хасан в Приморском крае. Об этом сообщает управление МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным полиции, авария произошла на 43-м километре автодороги. Предварительно установлено, что водитель машины УАЗ, направляясь в сторону села Гусевка, съехал с дороги в кювет. Автомобиль опрокинулся и загорелся.

Известно, что жертвами аварии стали 19-, 43- и 48-летний мужчины.

В сообщении ведомства отмечается, что авария произошла в темное время суток на участке дороги со снежным накатом. В настоящее время органы правопорядка устанавливают обстоятельства произошедшего, назначено проведение ряда исследований.