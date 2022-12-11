Вашингтон, 11 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Выставка картин Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, является не чем иным, как способом отмыть деньги. К такому выводу пришли американские читатели издания Daily Mail.

Ben Stanfield Джо и Хантер Байдены

«Вот как Хантер получает взятку: какие-то анонимные покупатели платят $225 тыс. за «картину», Хантер должен оказаться в тюрьме».

«Это называется взятка».

«Анонимные покупатели». Перевод: отмытые деньги».

«Все понимают, что это торговля влиянием под видом продажи предметов «искусства».

«Общественности не позволено знать имена покупателей. Потому что люди могут сложить два плюс два».

«Мне трудно поверить, что он действительно написал что-то из этого. Я бы хотел увидеть документальный фильм о том, как он пишет картины».

Ранее американские СМИ сообщили, что в Нью-Йорке проходит выставка картин Хантера Байдена. Самое дорогое произведение оценивается в $225 тыс. и уже привлекло двух покупателей, имена которых не раскрываются.