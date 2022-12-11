Курск, 11 декабря, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Продажа и запуск фейерверков запрещены в Курской области до конца января в связи с жёлтым уровнем террористической опасности. Об этом глава региона Роман Старовойт сообщил 11 декабря в своём телеграм-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Фейерверк

По его словам, власти все силы направляют на то, чтобы не допустить совершения терактов. Он выразил надежду, что жители области поймут это решение и ответственно к нему отнесутся.

«Приняли решение запретить в Курской области продажу и запуск фейерверков с 12 декабря и до конца января. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян», — написал Старовойт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роман Старовойт опубликовал фотографии с установленными противотанковыми заграждениями. Они состоят из бетонных пирамид, которые мешают продвижению гусеничной и колесной военной техники.

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