Вашингтон, 11 декабря, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Американская певица Тина Тёрнер почтила память своего сына Рональда, ушедшего из жизни в возрасте 62 лет. Она опубликовала в Сети его чёрно-белую фотографию.

(сс) Philip Spittle Тина Тёрнер

Она призналась, что думает о «любимом сыне», когда закрывает глаза.

«Ронни, ты слишком рано покинул этот мир», — приводит The Guardian слова певицы.

Рональда Тёрнера нашли мёртвым 8 декабря в его доме в Сан-Фернандо. В последние годы он страдал от онкологического заболевания. Точная причина смерти пока не установлена.

Сын известной певицы был музыкантом, выступал в группе Manufactured Funk. В 1993 году он снялся в биографическом фильме о его матери «При чём здесь любовь».

Как сообщало ИА REGNUM, старший сын Тины Тёрнер Крейг покончил с собой в 2018 году в возрасте 59 лет.