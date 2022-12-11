Москва, 11 декабря, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Москве может пройти тропический дождь. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба центра погоды «Фобос».

(сс) Pridatko Oleksandr Ливень

По информации специалистов, в Москве может пролиться от 23 до 33 миллиметров дождя, что составляет до 40–60% от всей месячной нормы декабря.

Уточняется, что тропический дождь может пролиться при температуре от 0°С до +5°С.

По словам синоптиков, в результате 12 декабря 2022 года в Москве будет установлен абсолютный суточный рекорд осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

Отмечается, что прежний максимум был установлен в 1981 году, тогда выпало 23 миллиметра осадков.