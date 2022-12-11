Москва, 11 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как проходит подготовка в зоне специальной военной операции на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На кадрах видно, как мобилизованный из Ростовской области боец с позывным Калмык показывает отработку стрельбы.

Он признался, что проходит подготовку, в рамках которой бойцы изучают тактику, учатся рыть окопы и стрелять, около месяца, а также передал пламенный примет жителям Калмыкии.

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«Нужно Родину защищать свою и любить так, как мы её любим», — заключил боец.