В Минобороны РФ показали, как бойцы проходят подготовку в зоне спецоперации
Мобилизованный Калмык показал подготовку российских бойцов к участию в спецоперации
Москва, 11 декабря, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Министерство обороны России поделилось в своем телеграм-канале видео, в котором военнослужащий показал, как проходит подготовка в зоне специальной военной операции на Украине.
Иван Шилов ИА REGNUM
Армия России
На кадрах видно, как мобилизованный из Ростовской области боец с позывным Калмык показывает отработку стрельбы.
Он признался, что проходит подготовку, в рамках которой бойцы изучают тактику, учатся рыть окопы и стрелять, около месяца, а также передал пламенный примет жителям Калмыкии.
«Нужно Родину защищать свою и любить так, как мы её любим», — заключил боец.