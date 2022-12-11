Донецк, 11 декабря, 2022, 10:34 — ИА Регнум. Киевские нацисты бьют по центру Донецка из РСЗО «Град». Об этом 11 декабря сообщил бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

Он отметил, что миллионный город и его агломерация находятся под постоянным обстрелом, а 11 декабря ещё до 6:00 утра по нему начали бить из «Града».

«Бьют по центру красивого города. По мирному населению. Без разбора. Безнаказанно», — написал Рогозин.

Он добавил, что в Донецке уже не воспринимают и не комментируют «пустые угрозы некоторых наших вездесущих блогеров», а только недоуменно смотрят друг на друга, берут оружие и «едут на линию фронта помогать, каждый — чем может».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ повреждено здание детского сада.