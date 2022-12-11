Москва, 11 декабря, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В результате столкновения легкового автомобиля со снегоуборочной техникой погиб один человек на Страстном бульваре в Москве. Об этом 11 декабря сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снегоуборочная машина

По информации журналистов, рано утром на Страстном бульваре около дома № 8 внедорожник столкнулся со снегоуборочной машиной.

«От полученных травм водитель снегоуборочной техники скончался на месте», — сообщает СМИ.

Уточняется, водитель внедорожника с места происшествия скрылся, позже подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Ранее в Центральном административном округе Москвы произошло ДТП с участием снегоуборочной техники, сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в экстренных службах.