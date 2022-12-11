Таганрог, Ростовская область, 11 декабря, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Жалоба жителя Таганрога Жоры Хачунца на приговор о краже оборудования из «самолёта Судного дня» (Ил-80) не удовлетворена. Такое решение 11 декабря приняла Апелляционная инстанция Таганрогского суда.

(сс) Dmitry Terekhov Ил-80

Приговор суда, вынесенный 28 июля 2022 года, вступил в силу. Обвиняемого приговорили к четырём годам заключения в колонии строгого режима и предписали возместить ущерб в размере 2,7 млн рублей.

Напомним, в декабре 2020 года в Таганроге было возбуждено уголовное дело по факту кражи оборудования из самолёта Ил-80, прибывшего в таганрогский аэропорт «Южный» для проведения плановых работ. В рамках расследования дела был задержан житель Таганрога.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2022 года защита Хачунца обжаловала приговор суда.