Екатеринбург, 11 декабря, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Водитель, предположительно, находившийся в нетрезвом состоянии, напал на инспектора ДПС в Екатеринбурге. Об этом 11 декабря сообщает ura.ru, ссылаясь на пресс-службу отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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По информации журналистов, 10 декабря в Екатеринбурге на улице Ляпустина сотрудники ГИБДД остановили автомашину, за рулем которой находился 34-летний мужчина без водительского удостоверения и с признаками алкогольного опьянения.

Уточняется, что водитель, которого стражи порядка пригласили в патрульную машину для проведения процессуальных действий, стал вести себя агрессивно.

«При попытке надеть на него наручники он нанес удар в лицо инспектора ДПС своей головой, в результате чего сотрудник получил сотрясение головного мозга», — пояснили СМИ в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе проверки было установлено, что мужчина был лишен водительских прав с 2021 года. Ранее его привлекали к административной ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.