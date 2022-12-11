Москва, 11 декабря, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге майора Александра Жукова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, подразделение Вооруженных сил (ВС) России, которое возглавляет майор, в ходе перемещения в новый позиционный район заметило боевиков, готовящих засаду.

В ведомстве отметили, что Жуков, оценив обстановку, приказал подчиненным занять позиции и вступить в бой. В ходе огневого контакта бронетранспортер, в котором находился офицер, подорвался на мине, однако, несмотря на полученные ранения, майор продолжал управлять боем до тех пор, пока не потерял сознание.

В Министерстве обороны добавили, что самоотверженность Жукова и профессионализм его подчиненных позволили ликвидировать диверсионную группу.