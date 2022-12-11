Донецк, 11 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждено здание детского сада, сообщил 11 декабря мэр города Алексей Кулемзин.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке

«В результате обстрела Петровского района повреждены фасад и окна в здании детского сада № 313», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще трое пострадали.

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