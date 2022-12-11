Вашингтон, 11 декабря, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Введение западными странами потолка цен на нефть из России ошибочно. Об этом 11 декабря заявил экономист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль газете The Epoch Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В договоренностях «семёрки» по введению потолка цен на российскую нефть много ошибок. России это совсем не вредит», — заявил Лакалль.

Он добавил, что введённый потолок в $60 за баррель превышает текущую цену нефти марки Urals. По его словам, он даже выше средней цены за пять лет.

Также он обратил внимание, что установленные меры позволят странам, не входящим в ЕС, продолжать импорт российской нефти морским путем, но запрещают страховым и судоходным компаниям обрабатывать танкеры с нефтью из России по всему миру.

По мнению аналитика, G7 создала искусственное и ненужное дно для старых цен на нефть.