Москва, 11 декабря, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало в своем телеграм-канале о подвиге майора Сергея Мещерякова в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, Мещеряков обеспечивал боевое охранение подразделений батальонной тактической группы Воздушно-десантных войск. Офицер обнаружил на маршруте следования вооруженную группу украинских нацистов, готовящих засаду.

В ведомстве отметили, что майор, оценив обстановку, вступил в бой, выйдя в тыл и уничтожив внезапным ударом два минометных расчета и два автомобиля HMMWV. В результате внезапного удара противник, понеся большие потери, отступил. Минобороны уточняет, что действия военнослужащего предотвратили удар по российским войскам, а также обеспечили прикрытие перемещения колонны в заданный район без потерь.