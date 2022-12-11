Красноярск, 11 декабря, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Сотрудники полиции обнаружили живой 11-летнюю девочку, которая ушла из дома со знакомыми женщиной и мужчиной и пропала. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Полиция

«Девочка найдена оперативниками уголовного розыска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время оперативники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что вечером 10 декабря к полицейским обратилась мать ребёнка, которая заявила, что ее дочь ушла из дома со знакомыми и не выходит на связь.