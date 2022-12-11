Роналду заплакал после победы Марокко над Португалией
Проигрыш сборной Португалии расстроил Роналду до слёз
Доха, 11 декабря, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Капитан португальской футбольной сборной Криштиану Роналду не смог сдержать слёз после проигрыша своей команды марокканцам в четвертьфинале чемпионата мира (ЧМ) в Катаре. Видеозапись с плачущим Роналду публикуют популярные телеграм-каналы.
Сборная Марокко обыграла португальцев со счетом 1:0 и прошла в полуфинал. После игры Роналду очень расстроился, его утешали партнёры и футболисты-соперники.
За свою карьеру 37-летний Роналду пять раз участвовал в чемпионатах мира, но в плей-офф турниров ему не принадлежит ни одного гола. В стартовый состав команды в матче с Марокко его не включили. Эксперты полагают, что текущий мировой чемпионат может стать для него последним.
Как сообщало ИА REGNUM, команда Марокко впервые победила в четвертьфинале мундиаля и вышла в полуфинал.