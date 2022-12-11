Белгород, 11 декабря, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Новые элементы новогоднего оформления для населённых пунктов не будут закупать в Белгородской области, сообщил 11 декабря глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Украшение новогодней ёлки

Он отметил, что не поддерживает призывы полностью отменить празднование Нового года в текущей непростой ситуации. Праздник нужен, новогодняя ёлка зажжётся на главной площади Белгорода 17 декабря. Будет работать «Почта Деда Мороза».

«Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населённых пунктов», — сказал Гладков.

Губернатор пояснил, что города и сёла украсят тем, что было закуплено в предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Гладков объявил о формировании в Белгородской области отрядов территориальной обороны.

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