Донецк, 11 декабря, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Киевские каратели за сутки 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 11 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны ВФУ», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что всего ВСУ выпустили за сутки по ДНР 180 единиц различных боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, еще три человека получили ранения.

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