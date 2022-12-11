Донецк, 11 декабря, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Пантелеймоновку, Каштановое и Ясиноватую, сообщили 11 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 3 снаряда калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 08:15 ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм, и Каштановое (три снаряда калибра 152 мм).

В 08:25 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив четыре снаряда калибра 152 мм, а в 08:30 — Куйбышевский и Кировский районы Донецка (три снаряда калибра 155 мм).