Москва, 11 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Женщина, оставившая младенца в подъезде на юго-востоке Москвы, попала на камеру видеонаблюдения. Ролик опубликован в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы Младенец в подъезде

В кадре из подъехавшего к подъезду такси выходит женщина с ребёнком, завёрнутым в одеяло, и направляется к двери. Её лицо скрыто медицинской маской. Такси в это время уезжает. На другом коротком видео женщина выходит из подъезда и пешком идёт прочь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3759699" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл поздно ночью на улице Паромная. Мужчина обнаружил новорождённого ребёнка на лестничной клетке первого этажа в одном из жилых домов. Предположительно, ребёнок родился семь дней назад, видимых телесных повреждений не было. Младенец доставлен в больницу.

Оставившую его женщину задержали — ей 41 год, она ранее судима за оставление своего ребёнка в опасности. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.