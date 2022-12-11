В Москве попала на видео женщина, бросившая младенца в подъезде
Прокуратура Москвы опубликовала видео с женщиной, бросившей младенца в подъезде
Москва, 11 декабря, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Женщина, оставившая младенца в подъезде на юго-востоке Москвы, попала на камеру видеонаблюдения. Ролик опубликован в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В кадре из подъехавшего к подъезду такси выходит женщина с ребёнком, завёрнутым в одеяло, и направляется к двери. Её лицо скрыто медицинской маской. Такси в это время уезжает. На другом коротком видео женщина выходит из подъезда и пешком идёт прочь.
Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл поздно ночью на улице Паромная. Мужчина обнаружил новорождённого ребёнка на лестничной клетке первого этажа в одном из жилых домов. Предположительно, ребёнок родился семь дней назад, видимых телесных повреждений не было. Младенец доставлен в больницу.
Оставившую его женщину задержали — ей 41 год, она ранее судима за оставление своего ребёнка в опасности. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка.