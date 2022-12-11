В Париже задержали 42 человека после выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022
Более 40 человек задержали в Париже после выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022
Париж, 11 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Париже сотрудники полиции задержали более 40 агрессивно настроенных фанатов после победы Франции в матче с Англией на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщили в парижской полиции.
Отмечается, что на Елисейских Полях на больших экранах смотрели трансляцию игры более 20 тыс. человек.
После матча небольшие группы агрессивно настроенных фанатов попытались атаковать сотрудников полиции, в результате были задержаны около 42 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в последнем матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре победу одержала сборная Франции, обыграв со счетом 2:1 команду Англии.
13 декабря за выход в финал сыграют команды Хорватии и Аргентины. 14 декабря сборная Марокко сыграет против команды Франции. Финал чемпионата запланирован на 18 декабря.