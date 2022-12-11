Париж, 11 декабря, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Париже сотрудники полиции задержали более 40 агрессивно настроенных фанатов после победы Франции в матче с Англией на чемпионате мира по футболу в Катаре, сообщили в парижской полиции.

Yannick Gingras Полиция

Отмечается, что на Елисейских Полях на больших экранах смотрели трансляцию игры более 20 тыс. человек.

После матча небольшие группы агрессивно настроенных фанатов попытались атаковать сотрудников полиции, в результате были задержаны около 42 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнем матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу в Катаре победу одержала сборная Франции, обыграв со счетом 2:1 команду Англии.

13 декабря за выход в финал сыграют команды Хорватии и Аргентины. 14 декабря сборная Марокко сыграет против команды Франции. Финал чемпионата запланирован на 18 декабря.