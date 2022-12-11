Москва, 11 декабря, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Россия наращивает выпуск самых мощных средств поражения, включая основанные на новых принципах, в условиях угрозы со стороны коллективного Запада. Об этом заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал 11 декабря в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Враг России, отметил он, окопался не только в Киеве, но и в других странах, присягнувших современным нацистам, то есть в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии.

«Поэтому мы наращиваем производство наиболее мощных средств поражения. Включая те, что основаны на новых принципах», — заявил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев пожелал не попасть в финал чемпионата мира по футболу странам, недружелюбным к России, а также цитатой из романа Булгакова прокомментировал снос памятников в Винницкой области Украины.

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