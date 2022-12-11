Донецк, 11 декабря, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за прошедшие сутки от обстрелов со стороны ВСУ погиб один мирный житель, сообщили 11 декабря в штабе территориальной обороны ДНР.

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«За минувшие сутки, с 08:00 10 декабря до 08:00 11 декабря, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек», — говорится в телеграм-канале штаба.

Также сообщается, что еще три человека получили ранения.

Ранее 11 декабря совместный центр контроля и координации (СЦКК) сообщил об очередном обстреле ДНР. По Донецку и селу Тоненькое в Ясиноватском районе выпущено 20 ракет.