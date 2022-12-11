Анонимная продажа картин сына Байдена возмутила американцев
Вашингтон, 11 декабря, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Американцы эмоционально обсудили в комментариях изданий статьи про продажу дорогих картин с художественной выставки сына президента Джо Байдена. Они открыто это называют «отмыванием преступных денег», а художника «отправляют» в тюрьму.
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Комментарии, впрочем, есть и в поддержку Хантера Байдена.
«Если кому-то нравится его искусство, и он хочет его купить, пусть покупает».
Но большинство отзывов обвинительные.
«Мы живём в трудное время. Богатые преступники. Им всё равно. Они должны извиниться перед нами, маленькими людьми. И бедные, и богатые могут быть высокомерными».
«Интересно, за сколько будут продаваться его тюремные гравюры».
«Вот как Хантер получает взятку: какие-то анонимные покупатели платят 225 тысяч за «картину». Хантер должен оказаться в тюрьме».
«Анонимные покупатели». Перевод: отмытые деньги».
«Деньги из помощи Украине возвращаются Байденам».
Как сообщало ИА REGNUM, два неизвестных покупателя намерены купить за 225 тыс. долларов картину сына президента США Хантера Байдена.