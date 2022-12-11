Луганск, 11 декабря, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В результате обстрела Новопскова в Луганской Народной Республике ракетами HIMARS повреждения получили 20 жилых домов. Ещё два — полностью разрушены. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

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Так, за 10 декабря зафиксировано ещё два обстрела со стороны ВСУ с применением ракет HIMARS. В Сватово повреждено здание коррекционной школы-интерната, а в Стаханове разрушен банно-оздоровительный комплекс.

Как сообщало ИА REGNUM, уточняются данные о раненных и погибших в ходе удара ракетами HIMARS по базе отдыха в Мелитополе в Запорожской области. Уже известно о десяти пострадавших мирных жителях и троих погибших.