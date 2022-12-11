Гагра, Абхазия, 11 декабря, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Абхазия не теряет бдительности и находится настороже в связи просьбами Украины о том, чтобы Грузия напала на неё и Южную Осетию с целью отвлечь Москву от конфликта с Киевом. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

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«Бдительность мы никогда не теряем ни в какой ситуации, тем более в сегодняшней. Особенно, когда было много информации о том, что эмиссары из разных стран Европы, особенно из Польши, приезжали и инспирировали открывать второй фронт. Но, слава богу, пока этого не происходит», — отметил он.

Премьер-министр также отметил, что в Абхазии следят за ситуацией, и выразил надежду на здравомыслие грузинской стороны. По словам Анкваба, в правительстве Грузии есть люди, которые не допустят эскалации конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар заявил о том, что Грузия подвергается провокациям со стороны Украины и некоторых стран Запада. Её призывают открыть «второй фронт» для России в Абхазии и Южной Осетии.