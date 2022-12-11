Сеул, 11 декабря, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Парламент Южной Кореи поддержал отставку главы МВД Ли Сан Мина после давки в центре Сеула на праздновании Хеллоуина. Депутаты проголосовали почти единогласно — 182 из 183, сообщает агентство Yonhap.

junilly Сеул

Читайте также: Министр внутренних дел Южной Кореи принес извинения в связи с давкой

При этом отмечается, что, несмотря на поддержку парламента, президент Юн Сок Ёль может отклонить призыв. В этом случае демократическая партия «Тобуро» грозит запустить процедуру импичмента главы МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел и безопасности Южной Кореи Ли Сан Мин принес свои извинения в связи с давкой в Сеуле, в которой погибли 158 человек.