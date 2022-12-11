Астана, 11 декабря, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Россия долгое время терпела игнорирование Западом саботажа Украины по Минским соглашениям и за это фактически наказана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу «Хабар-24», подразумевая под местью западных государств отказ взаимодействовать с Москвой на равных.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Запад не хочет этого делать с Российской Федерацией и решил отомстить лишь за то, что мы долгие годы терпели его полное безразличие по отношению к саботажу минских договоренностей», — сказал Сергей Лавров.

Он подчеркнул готовность России равноправно сотрудничать со всеми.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявлял, что, выгораживая Украину, Германия и Франция «убили» Минские соглашения при том, что выступали их гарантами. В декабре канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что Минские соглашения заключались для того, чтобы у Украины «было время стать сильнее».