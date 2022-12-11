Москва, 11 декабря, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал службе НСН, как отличить грипп от COVID-19.

Ysia.ru Сезонное заболевание гриппом

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По словам специалиста, отсутствие температуры при наличии других симптомов может говорить о том, что человек заболел COVID-19.

«При этом течение болезни может быть без симптомов, без повышения температуры, а вот простудные заболевания, скорее всего, будут выдавать температуру. Но наличие температуры не 100%-ный признак для гриппа, однако это ориентир», — предупредил Болибок.

Ломота в теле и головная боль — характерные симптомы гриппа.

Как сообщало ИА REGNUM, к новогодним праздникам при несоблюдении профилактических мер в России может наступить пик заболеваемости гриппом.