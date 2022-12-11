В NASA заявили, что Россия является профессионалом в космической сфере
Вашингтон, 11 декабря, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Украинский конфликт изменил многое, но сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остаётся на очень высоком профессиональном уровне. Главу NASA Билла Нельсона процитировала японская Nikkei.
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«Сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», — сказал Нельсон.
По словам главы NASA, американцы выиграют «гонку с Китаем», который, как и США, планирует отправить людей на Луну.
«Есть очень, очень мало стран, которые не хотят быть нашими партнёрами. Китай — один из них. Китай всегда был очень скрытным», — сказал он и добавил, что США могут попасть на Луну в 2025–2026 годах.
При этом Японию Нельсон назвал одним из самых важных партнёров США в области космоса.
Как сообщало ИА REGNUM, на Международной космической станции будет установлено средство связи нового поколения.