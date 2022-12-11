Астана, 11 декабря, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Россия, Узбекистан и Казахстан объединились по газовому вопросу не ради геополитических или политических игр, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Так он ответил на обвинения некоторых западных аналитиков в интервью казахстанскому телеканалу «Хабар-24».

Лавров Сергей

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«Никакой «игры» здесь нет. Россия, Казахстан и Узбекистан — соседи с общей газотранспортной системой», — подчеркнул глава МИД РФ.

Он объяснил инициативу по созданию «тройственного союза» заинтересованностью стран, чтобы газоснабжение было стабильным, в том числе в условиях повышения спроса зимой.

Как сообщало ИА REGNUM, идея «тройственного газового союза» с Казахстаном и Узбекистаном не предполагает поставок газа в обмен на политические условия, ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.