Донецк, 11 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) 11 декабря сообщил об очередном обстреле ДНР. По Донецку и селу Тоненькое в Ясиноватском районе выпущены 20 ракет.

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Атака велась из РСЗО «Град» вооружёнными силами Украины. Ракеты были запущены в 05:54 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря боевики ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, Красный Партизан и Горловку.