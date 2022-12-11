Зафиксирована новая атака украинских боевиков на Донецк
СЦКК: 20 ракет по Донецку и Тоненькому выпустили ВСУ
Донецк, 11 декабря, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Совместный центр контроля и координации (СЦКК) 11 декабря сообщил об очередном обстреле ДНР. По Донецку и селу Тоненькое в Ясиноватском районе выпущены 20 ракет.
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В Донецке
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Атака велась из РСЗО «Град» вооружёнными силами Украины. Ракеты были запущены в 05:54 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря боевики ВСУ обстреляли несколько районов Донецка, Красный Партизан и Горловку.