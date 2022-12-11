Токио, 11 декабря, 2022, 06:18 — ИА Регнум. Япония заявила, что нарастит свой потенциал в области кибербезопасности и обеспечит специалистов правом взламывать информационные системы потенциальных злоумышленников. По информации Nikkei, правительство намерено внести изменения в законодательство, которое сейчас ограничивает возможность применения активных мер в киберпространстве.

Picserver.org Кибератака

Читайте также: МИД России: США потратят $11 млрд на кибератаки в 2023 году

Власти Японии считают, что кибератаки во всём мире растут, поэтому законодательство нужно корректировать в соответствии с реальностью.

Все изменения войдут в обновленную стратегию национальной безопасности, которая будет утверждена до конца декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены потратить $11 млрд на кибератаки против неугодных правительств в 2023 году, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.