Токио, 11 декабря, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Оснастить американскими радарами Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) комплексы противоракетной обороны Patriot PAC-3 собирается правительство Японии. Цель модернизации — сделать возможным перехват гиперзвуковых и меняющих траекторию ракет, сообщила японская газета Yomiuri.

Иван Шилов ИА REGNUM Противоракетная оборона

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Новое оборудование, как предполагается, позволит следить за движущимися объектами во все стороны вокруг установок, опознавать быстро летящие ракеты на дальнем расстоянии даже в тех случаях, когда их траектория меняется.

Фактически модернизации подвергнется двухуровневая система противоракетной обороны страны. Восемь кораблей страны оснащены ракетами-перехватчиками SM-3, у Японии также есть 34 комплекса Patriot PAC-3.

Как сообщало ИА REGNUM, на повышение обороноспособности правительство Японии в ближайшие пять лет планирует потратить свыше 40 трлн иен (более 290 млрд долларов).