Вучич обвинил ЕС и ОБСЕ в игнорировании резких действий спецназа Косово
Косовска-Митровица, Сербия, 11 декабря, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Косовоалбанский спецназ создаёт напряжённость на севере Косово, но призванные поддерживать соблюдение закона миссии ЕС — ОБСЕ и EULEX — игнорируют эти события. Об этом заявил 11 декабря президент Сербии Александр Вучич.
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Он подчеркнул, что для введения на север Косова подразделений силовиков из Приштины нужно проводить голосование в муниципалитетах, и показал фотографии косовоалбанских спецназовцев, экипированных и с оружием.
В качестве доводов об агрессивности действий косовского спецназа он также привёл попытку занять муниципальные избирательные комиссии и факт якобы случайной парковки автомобиля спецподразделений во дворе сербского детского сада. Президент Сербии напомнил и о неоправданно жёстком изъятии и уничтожении более 40 тысяч литров высококачественного вина в сербской винодельне в Велика-Хоче.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Вучич заявил о рекордном количестве покушений на здоровье и имущество сербов в самопровозглашённом Косово в 2022 году. В 2021 году таких происшествий насчитывалось 128, а за 342 дня 2022 года (до 8 декабря) — уже 131.