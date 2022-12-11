Косовска-Митровица, Сербия, 11 декабря, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Косовоалбанский спецназ создаёт напряжённость на севере Косово, но призванные поддерживать соблюдение закона миссии ЕС — ОБСЕ и EULEX — игнорируют эти события. Об этом заявил 11 декабря президент Сербии Александр Вучич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Читайте также: Вучич заявил о рекордном числе нападений на сербов в Косово за год

Он подчеркнул, что для введения на север Косова подразделений силовиков из Приштины нужно проводить голосование в муниципалитетах, и показал фотографии косовоалбанских спецназовцев, экипированных и с оружием.

«Говорят, что прибыли для защиты кого-то в многонациональных районах, а там никто ни на кого и не нападал — зачем лжёте? Но им нетрудно было убедить EULEX, так как они сами с радостью помогают в самоубеждении, как и ОБСЕ, которая в Приштине отличается от ОБСЕ в Белграде», — сказал Вучич.

В качестве доводов об агрессивности действий косовского спецназа он также привёл попытку занять муниципальные избирательные комиссии и факт якобы случайной парковки автомобиля спецподразделений во дворе сербского детского сада. Президент Сербии напомнил и о неоправданно жёстком изъятии и уничтожении более 40 тысяч литров высококачественного вина в сербской винодельне в Велика-Хоче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Вучич заявил о рекордном количестве покушений на здоровье и имущество сербов в самопровозглашённом Косово в 2022 году. В 2021 году таких происшествий насчитывалось 128, а за 342 дня 2022 года (до 8 декабря) — уже 131.