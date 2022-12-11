Бейрут, 11 декабря, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Уличные столкновения футбольных болельщиков произошли ночью 10 декабря в христианском квартале Бейрута.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу

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Ливанские военные пресекли все столкновения, которые спровоцировали фанаты после победы сборной Марокко над Португалией на чемпионате мира в Катаре. По сообщению соцсетей, люди с флагами приехали на мотоциклах на площадь к рождественской ёлке, чтобы отпраздновать событие.

Активисты христианских партий не одобрили действия фанатов, и начались стычки. Военные быстро разогнали зачинщиков с площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже фанаты двух сборных отметили выход в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Болельщики Франции и Марокко эмоций не сдержали — празднования привели к беспорядкам.