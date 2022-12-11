Варшава, 11 декабря, 2022, 05:10 — ИА Регнум. О тупике во время переговоров между странами Евросоюза по девятому пакету санкций, которые собираются ввести в отношении России, рассказал польский дипломат Анджей Садось. Он объяснил разногласиями тем, что ограничения не были приняты, сообщило польское радио Jedynka.

Kalypso Nikolaidis Флаг ЕС

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По его словам, попытка достичь договорённостей по этому вопросу была предпринята на встрече представителей европейских государств в Брюсселе. Страны не смогли договорится потому, что предлагали исключения из ограничений, пояснил Садось.

В частности, в ЕС не готовы заморозить активы сельхозкомпаний, которые подпадают под ограничения, и настаивают на нераспространении этой меры на суда в зерновых портах. Кроме того, по требованию Венгрии из санкционных списков нужно исключить представителей правительства РФ, а Швеция стала защищать представителей Роскомнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, девятый пакет санкций против России и новые ограничения против Ирана Евросоюз собирался утвердить 12 декабря. Ожидалось, что ограничения будут одобрены.