Нью-Йорк, США, 11 декабря, 2022, 04:43 — ИА Регнум. Группа из 12 государств Евросоюза образовала коалицию с целью добиться смягчения потолка цен на газ. Страны намерены потребовать того, чтобы были предприняты меры по смягчению энергетического кризиса, сообщило Bloomberg.

ЕС

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В числе этих государств издание называет Бельгию, Грецию, Италию и Польшу. Предложение снизить потолок цен от них было направлено накануне экстренной встречи министров энергетики ЕС.

«У коалиции достаточно голосов, чтобы заблокировать соглашение, если её требования не будут выполнены», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря, вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами. Параллельно с официальным эмбарго в рамках шестого пакета санкций начало действовать ограничение цен — страны ЕС, G7 и Австралия перестали перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.