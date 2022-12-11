Хорватия, 11 декабря, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Жители Украины, вынужденно покинувшие страну, подняли бунт и выразили сильный протест в связи с планами хорватских властей выселить их из отеля. Беженцев не устроило намерение переселить их в гостиницу в другом городе, сообщило издание Jutarnji list.

Ivan Bandura Украинцы на демонстрации

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В статье указывается, что это известие «потрясло» украинцев и стало «настоящей драмой». Людей намерены переселить из отеля «Пицок» в городе Джурджеваце в гостиницу в Копривнице за 22 км.

«Мы очень ценим всё, что хорватское государство сделало и делает для нас. Но многие из нас здесь работают, и это не даёт пасть духом. Как мы можем объяснить это детям, которые нашли друзей в школе?» — возмущена украинка Елена Черношок.

Хорватские власти в ответ на недовольство людей пообещали пока не выселять их из отеля, при этом подчеркнув, что проживание в нём не будет постоянным. Впоследствии в Хорватии намерены отказаться от предоставления гостиниц беженцам, разместив их в домах жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании устали принимать в своих домах беженцев из Украины. Всё чаще договорённости в рамках программы «Дома для Украины» разрывают в связи с конфликтами или нарушением правил со стороны украинцев.