Вашингтон, 11 декабря, 2022, 03:58 — ИА Регнум. Два неизвестных покупателя намерены купить за 225 тыс. долларов картину сына президента США Хантера Байдена. По информации New York Post, выставка работ открылась в Сохо.

Ben Stanfield Хантер Байден

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На картине изображены горчично-жёлтые цветы на японской бумаге. Отмечается, что за два первых дня выставки уже продано два полотна.

Это уже вторая выставка работ Хантера Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Республиканской партии Джеймс Комер и Джим Джордан во время пресс-конференции 17 ноября заявили, что президент США Джо Байден принимал активное участие в зарубежных сделках своего сына Хантера.