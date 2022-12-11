Афины , 11 декабря, 2022, 03:53 — ИА Регнум. Экс-директор певицы Азизы Элли Касимати, которая видела, как застрелили певца Игоря Талькова, умерла после тяжёлой и продолжительной болезни. В последние недели жизни она уже не могла вставать с кровати, сообщили источники MK. RU.

Игорь Тальков

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Женщина жила в Греции. Накануне смерти она весила около 36 килограммов. Умершая была одной из немногих, кто своими глазами видел, как пуля попала в Игоря Талькова. Дело о гибели певца остаётся нераскрытым.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году, 30 лет спустя, Следственный комитет России продолжал расследовать дело об убийстве российского рок-музыканта Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге. Сообщалось о допросе свидетелей и единственном обвиняемом — концертном директоре певца Валерие Шляфмане.