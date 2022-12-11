Косовска-Митровица, Сербия, 11 декабря, 2022, 03:30 — ИА Регнум. Рекордное количество покушений на здоровье и имущество сербов было допущено в самопровозглашённом Косово в 2022 году. Об этом заявил 11 декабря в обращении к гражданам Сербии президент страны Александр Вучич.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

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«Курти и его ложное правительство — абсолютные чемпионы в создании нападений и инцидентов, при которых сербы или задержаны, или уничтожено их имущество и так далее», — отметил он.

По данным сербского лидера, в 2021 году таких происшествий насчитывалось 128, а за 342 дня 2022 года (до 8 декабря) — уже 131.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря на севере Косово прогремело несколько взрывов. Неспокойно недалеко от Косовска-Митровицы в Зевчане и возле города Зубин-Поток. Местные жители также сообщали о стрельбе в посёлке Штуоце и закрытии дороги в деревню Яринье на границе Косово.