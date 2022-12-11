Вашингтон, 11 декабря, 2022, 03:28 — ИА Регнум. Ограничение цен на нефть из России сыграло в пользу КНР. Такие выводы сделал испанский экономист Даниэль Лакалль в статье The Epoch Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

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По мнению автора, в соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть очевидные ошибки.

«Первая — это нисколько не вредит России. Согласованный предел в 60 долларов за баррель выше текущей цены на российский сорт Urals», — цитирует издание эксперта.

Ограничение цен G7 позволит странам, не входящим в ЕС, продолжать импортировать морем нефть из России. В частности, Китай сможет теперь покупать больше нефти с большой скидкой и продавать по всему миру. А Россия, в свою очередь, получит увеличенный доход на экспорте.

Намерения G7 нанести финансовый ущерб РФ провалились.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции, которые привели к росту спроса на энергоносители, в будущем увеличат зависимость развивающихся стран от действий Москвы.