Лондон, 11 декабря, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Развивать долгосрочное сотрудничество со странами Азии, Африки и Латинской Америки намерена Британия с целью ослабить их отношения с Россией. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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Он назвал необходимым «создание заслуживающей доверия и надежной альтернативы таким странам, как Россия», и предсказал, что «в предстоящие десятилетия ещё большая доля мировой экономики, а следовательно, и власти будет приходиться на страны в Азии, Африке и Латинской Америке». В Великобритании им намерены предложить сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, обороны, технологий и изменения климата, основанное «на интересах и сильных британских сторонах».

«Оно будет подкреплено надёжным источником инфраструктурных инвестиций. Мы продемонстрируем стратегическую стойкость, желание работать в долгосрочной перспективе. Я хочу, чтобы наша внешняя политика постоянно имела в виду завтрашний день, смотрела за горизонт, заглядывала на 10—20 лет вперед», — сказал также Джеймс Клеверли.

Как сообщало ИА REGNUM, США и НАТО хотят ослабить или уничтожить Россию любой ценой, заявил 8 декабря во время переговоров с руководителями совета национальной безопасности Таиланда секретарь Совбеза России Николай Патрушев.