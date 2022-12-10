Берлин, 11 декабря, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Власти Гамбурга показали контейнеры, в которых разместят беженцев с Украины. Жилья в домах уже не хватает.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на Украине)

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Отмечается, что уже более 50 тыс. беженцев, зарегистрированных в Гамбурге, нуждаются в жилье, 20 тыс. из них — украинцы. Ежедневно город принимает около 100 беженцев.

«Городские приюты и общежития для просителей убежища давно переполнены, поэтому местные власти решили размещать их в передвижных контейнерах», — написал официальный телеграм-канал «BILD на русском».

Контейнеры 6 м в длину и 2,5 метра в ширину. В них есть кухня, ванная комната, всё подключено к системам водо- и газоснабжения. В одном таком контейнере могут разместиться 4—6 человек.

Примечательно, что на опубликованных фото видны многочисленные красные знаки Z на белом фоне контейнера.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Великобритании устали принимать в своих домах беженцев из Украины. Всё чаще договорённости в рамках программы «Дома для Украины» разрывают в связи с конфликтами или нарушением правил со стороны украинцев, отметил журналист Пит Прайс в статье для Liverpool Echo.