Вена, 11 декабря, 2022, 02:23 — ИА Регнум. И речи не идёт о том, чтобы поставить Россию на колени, считает бывший заместитель канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Это заявление он сделал, комментируя последствия санкций для государств Евросоюза, на митинге в Вене.

Флаг Австрии

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«Мы переживаем санкции, которые были приняты и обманули нас в том, что мы можем что-то выиграть за счет того, что Россия будет поставлена на колени. Это совершенно не так. Мы видим положительное сальдо торгового баланса в России, где сейчас как раз, если говорить о торговле нефтью и газом, доходы выросли со 100 миллиардов до 220 миллиардов в этом году… О том, чтобы «поставить на колени» Россию, речь вообще не идёт», — заявил бывший заместитель главы австрийского правительства.

Он также отметил, что, поддержав введение санкций, Австрия фактически «причинила вред самой себе». Политик напомнил собравшимся о росте цен на газ и продукты питания, о страданиях людей в связи с финансовыми трудностями и назвал ситуацию опасной с точки зрения рисков возникновения социального напряжения.

«Это вопрос социальной справедливости. Люди не знают, как они смогут обеспечить себя на протяжении следующих месяцев, и это мы ещё не дошли до предела. Многие эксперты предупреждают об угрозе развития, которое мы наблюдали в этом году, что в марте–апреле нас ждёт волна банкротств», — сказал Хайнц-Кристиан Штрахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в столице Австрии состоялся митинг, в ходе которого несколько сотен человек потребовали от правительства страны пересмотра введенных против России санкций и сохранения нейтралитета республики.