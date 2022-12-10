Антироссийскими санкциями Австрия нанесла удар по себе — Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии заявил о неудаче в попытке поставить Россию на колени с помощью санкций
Вена, 11 декабря, 2022, 02:23 — ИА Регнум. И речи не идёт о том, чтобы поставить Россию на колени, считает бывший заместитель канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. Это заявление он сделал, комментируя последствия санкций для государств Евросоюза, на митинге в Вене.
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Он также отметил, что, поддержав введение санкций, Австрия фактически «причинила вред самой себе». Политик напомнил собравшимся о росте цен на газ и продукты питания, о страданиях людей в связи с финансовыми трудностями и назвал ситуацию опасной с точки зрения рисков возникновения социального напряжения.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря в столице Австрии состоялся митинг, в ходе которого несколько сотен человек потребовали от правительства страны пересмотра введенных против России санкций и сохранения нейтралитета республики.