Москва, 11 декабря, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Сенатор Алексей Пушков ответил на полемику в западных СМИ о том, что распространение американского оружия остановить уже невозможно. Член Совета Федерации уверен, что США и их союзники не смогут бесконечно избегать последствий гонки вооружений стран и государств мира.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана. Сейчас к этому добавляется сильная «ломка» в сфере энергетики», — написал в своём телеграм-канале Алексей Пушков.

Сенатор добавил, что Западу удаётся хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы, а потенциал амортизации и у него не бесконечен.

Как сообщало ИА REGNUM, распространение оружия, которое США уже передали Украине, в другие страны невозможно остановить. Об этом в статье The Hill написали политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен.