Париж, 11 декабря, 2022, 01:42 — ИА Регнум. В Париже фанаты двух сборных отметили выход в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Болельщики Франции и Марокко эмоций не сдержали. По информации СМИ, празднования привели к беспорядкам.

Цитата из к/ф «Фабрика футбольных хулиганов». Реж. Ник Неверн. 2014. Великобритания Футбольные фанаты

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Полиция на Елисейских полях применила слезоточивый газ и шумовые гранаты, некоторых фанатов задержали.

Болельщики отбивались от полицейских фейерверками.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам четвертьфиналов чемпионата мира по футболу в Катаре определились пары полуфиналистов.

13 декабря за выход в финал сыграют команды Хорватии и Аргентины. 14 декабря сборная Марокко сыграет против команды Франции.