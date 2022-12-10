Доха, 11 декабря, 2022, 01:41 — ИА Регнум. На неприспособленность аргентинских судей к темпу матчей мирового уровня пожаловался полузащитник сборной Португалии Бруно Фернандеш. Своё возмущение он выразил после поражения команды в игре с футболистами из Марокко на чемпионате мира в Катаре, сообщило издание Record.

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«Это странно, что в соревновании нет португальских судей, но есть аргентинские. Наши судьи обслуживают матчи Лиги чемпионов и обладают достаточным уровнем, а их арбитры не привыкли к матчам такого уровня. Они не приспособлены к темпу», — отметил Бруно Фернандеш.

Он утверждает, что судьи должны были назначить марокканцам пенальти после его падения во время первого тайма. Футболист заявил, что «никогда в жизни не позволил бы себе упасть, когда был один перед вратарём».

Как сообщало ИА REGNUM, в последнем четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре победу одержала сборная Франции, разгромив со счетом 2:1 соперника — команду Англии и обеспечив себе участие в полуфинале. Ранее победы матчах четвертьфинала чемпионата мира также одержали сборные Марокко, Хорватии и Аргентины.